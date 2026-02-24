Реклама

Раскрыты неожиданные проблемы бойцов в зоне СВО

Замкомандира 810-й бригады Комаров: Бойцы в зоне СВО должны всегда учиться
Алевтина Запольская
Бойцы в зоне СВО должны всегда учиться новым вещам из-за того, что они могут столкнуться с самыми неожиданными проблемами на передовой. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества.

Например, военный рассказал о случае, когда выяснилось, что даже опытные бойцы неправильно роют окопы — не делают в укрытиях два-три запасных выхода.

«Зимой вокруг таких "нор" всегда остаются следы. Дрон легко их замечает и начинает "разбирать" позицию. Поэтому, как только наступают холода, мы выходим на полигон. Говорю: "Выкопали "норку"? Утром приду и проверю". И все это обязательно прохожу вместе с бойцами», — рассказал офицер.

Ранее Комаров рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России готовят универсальных бойцов, готовых к любым обстоятельствам на поле боя. По его словам, у кого-то склонность к инженерному делу, у кого-то — к медицине, а у кого-то — к выносливости. Хотя это учитывается при подготовке, в зоне боевых действий могут быть самые неожиданные ситуации, из-за чего военных прогоняют по всем специальностям.

