Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 24 февраля 2026Забота о себе

Раскрыты влияющие на цвет спермы проблемы со здоровьем

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MJTH / Shutterstock / Fotodom

Уролог Джефф Хокетт рассказал, как состояние здоровья влияет на цвет спермы. Его слова приводит британское издание Metro.

Врач отметил, что в норме сперма имеет бело-серый или легкий желтоватый оттенок. Интенсивный желтый или оранжевый цвет чаще всего указывает на инфекции мочевыводящих путей или чрезмерное употребление алкоголя. Также, по словам Хокетта, желтый цвет может возникать из-за проблем с печенью или закупорки мочевого пузыря.

Зеленый цвет, как и желтый, появляется из-за бактерий, которые размножаются в мочеполовой системе. Уролог отметил, что причиной чаще всего являются инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).

Материалы по теме:
Проблемы с потенцией есть у миллионов мужчин. Правда ли, что эрекция пропадает из-за плохого питания? Объясняют врачи
Проблемы с потенцией есть у миллионов мужчин.Правда ли, что эрекция пропадает из-за плохого питания? Объясняют врачи
19 июня 2024
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022

Хокетт добавил, что розовый цвет семенной жидкости говорит о наличии в ней крови. Такое случается при инфекциях, простатите, уретрите или заболеваниях яичек. Коричневый или черный цвет появляются тоже из-за крови, только в этом случае кровь застоявшаяся. Уролог объяснил, что подобный симптом появляется редко и может объясняться травмой спинного мозга, подагрой, отравлением тяжелыми металлами и некоторыми тропическими паразитарными инфекциями.

Ранее врач общей практики Филиппа Кей заявила, что скрытые проблемы с сердцем могут провоцировать импотенцию. По ее словам, проблемы с эрекцией могут быть первым предупреждающим симптомом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на регионы России в годовщину начала СВО

    В Сербии раскрыли детали подготовки к покушению на Вучича

    Действия Павла Дурова начали расследовать по уголовному делу в России

    В Европе рассказали о просчете Украины в конфликте с Россией

    На Украине раскрыли цель критики Залужного в адрес Зеленского

    Выигравшие Олимпиаду американские хоккеистки отказались встретиться с Трампом

    Настоятель храма попался на романе с четырьмя женщинами и уехал медитировать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok