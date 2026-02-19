Реклама

03:00, 19 февраля 2026Забота о себе

Названы вызывающие импотенцию скрытые проблемы со здоровьем

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Филиппа Кей назвала скрытые проблемы со здоровьем, провоцирующие импотенцию. Ее слова приводит Daily Mail.

За советом к врачу обратился читатель, которому не помогают препараты для потенции. В ответ на его вопрос Кей указала, что проблемы с эрекцией могло вызвать плохое кровообращение, возникшее из-за высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина или диабета. «Эти состояния обычно объясняются неправильным питанием и недостатком физической активности. Они значительно повышают риск не только эректильной дисфункции, но и опасных для жизни инфарктов или инсультов», — предупредила она.

По словам терапевта, проблемы интимного характера у мужчин также нередко возникают из-за психологических причин: стресса, тревоги и конфликтов в отношениях. Врач посоветовала пациенту обследоваться и при необходимости пройти лечение.

Кей добавила, что в случаях, когда доступные методы не дают результата, могут помочь вакуумные устройства для эрекции. По ее словам, они притягивают кровь к пенису, затем удерживают ее с помощью сужающего кольца, которое надевают на основание полового органа.

Ранее онколог Дженнифер Райдер рассказала, что у мужчин, занимающихся сексом пять раз в неделю, риск рака простаты был на треть ниже по сравнению с теми, кто имел половые контакты раз в неделю или немного чаще.

