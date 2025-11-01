Забота о себе
Мужчинам назвали необходимое для профилактики рака простаты количество секса

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Эпидемиолог, онколог, профессор Бостонского университета США Дженнифер Райдер назвала необходимое для профилактики рака простаты количество секса. Ее мнение опубликовало издание The Sun.

Райдер указала, что исследование, в котором она принимала участие, показало, что у мужчин, занимающихся сексом пять раз в неделю, риск рака был на треть ниже по сравнению с теми, кто имел половые контакты от четырех до семи раз в месяц.

«Эти результаты представляют дополнительные доказательства того, что более частая эякуляция на протяжении всей взрослой жизни играет определенную роль в этиологии рака предстательной железы», — заявила она.

Онколог добавила, что точно неизвестно, почему частая эякуляция снижает риск рака. По ее мнению, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что со спермой из организма выводятся канцерогенные вещества, которые без эякуляции накапливаются в предстательной железе.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал о симптомах, которые предшествуют импотенции. По его словам, о нарушении работы предстательной железы могут говорить частые позывы в туалет, ослабление струи или боль при мочеиспускании.

