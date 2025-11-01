Мужчинам назвали необходимое для профилактики рака простаты количество секса

Эпидемиолог, онколог, профессор Бостонского университета США Дженнифер Райдер назвала необходимое для профилактики рака простаты количество секса. Ее мнение опубликовало издание The Sun.

Райдер указала, что исследование, в котором она принимала участие, показало, что у мужчин, занимающихся сексом пять раз в неделю, риск рака был на треть ниже по сравнению с теми, кто имел половые контакты от четырех до семи раз в месяц.

«Эти результаты представляют дополнительные доказательства того, что более частая эякуляция на протяжении всей взрослой жизни играет определенную роль в этиологии рака предстательной железы», — заявила она.

Онколог добавила, что точно неизвестно, почему частая эякуляция снижает риск рака. По ее мнению, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что со спермой из организма выводятся канцерогенные вещества, которые без эякуляции накапливаются в предстательной железе.

