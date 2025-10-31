Наука и техника
06:48, 31 октября 2025

Назван проявляющийся в туалете неочевидный симптом импотенции

Уролог Богатырев: Проблемы с мочеиспусканием могут быть симптомом импотенции
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев перечислил «Газете.Ru» симптомы, которые предшествуют появлению импотенции, один из них — проблемы с мочеиспусканием.

Врач отмечает, что частые позывы, ослабление струи или болезненность при мочеиспускании могут сигнализировать о нарушении работы предстательной железы, а это в свою очередь может стать причиной импотенции.

Более очевидными симптомами могут быть: снижение интереса у мужчины к интимной жизни, ухудшение эрекции, в том числе ее нестабильность, а также затрудненная или отсутствующая эякуляция, что может быть связано с гормональными или неврологическими расстройствами.

Артур Богатырев отмечает, что наличие этих симптомов не всегда могут быть предшественниками импотенции. Но если есть подобные изменения в организме, не стоит откладывать поход к урологу. Лучше провести своевременную диагностику, чтобы сохранить сексуальное здоровье.

Ранее уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин перечислил тревожные звоночки дефицита тестостерона. Одним из них служит выпадение волос.

