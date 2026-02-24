Робот-дворник вышел на расчистку заснеженных улиц и попал на видео

Shot / Telegram
В Соединенных Штатах Америки (США) прошел сильнейший снежный шторм. С его последствиями на улицу Нью-Йорка вышел бороться настоящий робот-дворник с лопатой. Кадрами работы инновационного уборщика заснеженных улиц поделился Telegram-канал Shot.
На видео гуманоид американского стартапа Reflex Robotics тщательно убирает выпавшие осадки на улице возле штаб-квартиры своей компании.
О работе робота на других городских улицах пока не сообщается, но дворник будущего уже успел покорить сердца многих.
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил о том, что его фирма начнет продажи человекоподобных роботов в конце 2027 года. Однако стоимость гуманоидов миллиардер раскрывать не стал, а только отметил, что робот станет отличным помощником.