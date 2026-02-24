Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 24 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Популярный американский IT-гигант обратился в Роспатент

Rusprofile «Ленте.ру»: Google зарегистрировал в Роспатенте логотип ИИ-помощника
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская корпорация Google 24 февраля зарегистрировала в Роспатенте логотип ИИ-помощника NotebookLM. Об обращении популярного IT-гиганта «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что права на бренд будут закреплены за компанией до сентября 2035 года. Действие товарного знака, как указывается в документах, распространяется на программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, чат-боты для имитации разговора, софт для анализа документов, аудио, видео и веб-сайтов и другие программы.

На официальном сайте Google говорится, что NotebookLM — это онлайн-инструмент на базе Gemini, который упрощает работу с документами. Сервис анализирует загруженные файлы (книги, статьи, отчеты, презентации и другое) и формирует на их основе структурированные ответы. Отмечается, что ИИ-помощник поддерживает более 80 языков.

В Rusprofile также уточнили, что российское юрлицо Google с июля 2022 года находится в процессе банкротства.

В декабре 2025 года стало известно, что Google зарегистрировала в Роспатенте бренд Google Vids. Это приложение для видеомонтажа, которое позволяет создавать ролики при помощи искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская разведка заявила о планах Запада вооружить Киев ядерной бомбой. В Кремле возмущены, Медведев угрожает ядерным ударом

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Россиянка описала отдых на Бали фразой «минута на улице — и ты промокаешь до трусов»

    Зеленского высмеяли в России из-за одной детали в видео из бункера

    Названо устаревшее оружие в современном конфликте

    В США оценили крупнейшие танковые силы в мире

    Блогерша Дина Саева показала лицо после пластики

    Врач раскрыла опасную ошибку в лечении Трампа

    Назван мотив участия британских спецслужб в покушении на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok