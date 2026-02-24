Популярный американский IT-гигант обратился в Роспатент

Rusprofile «Ленте.ру»: Google зарегистрировал в Роспатенте логотип ИИ-помощника

Американская корпорация Google 24 февраля зарегистрировала в Роспатенте логотип ИИ-помощника NotebookLM. Об обращении популярного IT-гиганта «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что права на бренд будут закреплены за компанией до сентября 2035 года. Действие товарного знака, как указывается в документах, распространяется на программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, чат-боты для имитации разговора, софт для анализа документов, аудио, видео и веб-сайтов и другие программы.

На официальном сайте Google говорится, что NotebookLM — это онлайн-инструмент на базе Gemini, который упрощает работу с документами. Сервис анализирует загруженные файлы (книги, статьи, отчеты, презентации и другое) и формирует на их основе структурированные ответы. Отмечается, что ИИ-помощник поддерживает более 80 языков.

В Rusprofile также уточнили, что российское юрлицо Google с июля 2022 года находится в процессе банкротства.

В декабре 2025 года стало известно, что Google зарегистрировала в Роспатенте бренд Google Vids. Это приложение для видеомонтажа, которое позволяет создавать ролики при помощи искусственного интеллекта.