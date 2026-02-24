Реклама

Путешествия
12:42, 24 февраля 2026

Россияне провели около 13 часов в самолете из-за транспортного коллапса в Сочи

Пассажиры рейса из Санкт-Петербурга в Сочи застряли во Владикавказе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Вылетевшие из Санкт-Петербурга в Сочи пассажиры провели около 13 часов в самолете из-за транспортного коллапса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россияне должны были прилететь на курорт Краснодарского края около 10 утра 23 февраля. Однако из-за вводимых ограничений лайнер почти час кружил над аэропортом, а после ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Однако там борт не приняли, его перенаправили во Владикавказ.

Очевидцы событий отметили, что застряли в кавказском городе почти на сутки — их разместили в гостинице. На данный момент неизвестно, когда самолет отправится в воздушную гавань назначения.

Ранее в Сочи назвали сроки стабилизации транспортного коллапса после введенных ограничений на 23 февраля — авиакомпании будут приводить в порядок расписание в течение ближайших 24 часов. На данный момент в аэропорту на юге России вновь ввели ограничения.

