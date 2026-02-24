Реклама

08:27, 24 февраля 2026Россия

Россиянин оказался в федеральном розыске после ранения на СВО

V1.ru: Житель Волгограда оказался в федеральном розыске после ранения на СВО
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Житель Волгограда оказался в федеральном розыске после ранения на специальной военной операции (СВО). Россиянина ошибочно прикрепили к двум воинским частям. Об этом стало известно изданию V1.ru.

Мужчина добровольно ушел на фронт еще в 2022 году. Его распределили артиллеристом в расчет минометной батареи одной из войсковых частей во Владикавказе.

Как признался волгоградец, позже он обратил внимание на более выгодные условия в Чечне и записался добровольцем туда на три месяца. На Украину он попал в составе подразделения «Ахмат». Был в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном. В Боровском в Луганской народной республике (ЛНР) получил ранение.

Спустя некоторое время, как россиянин вернулся домой, к нему пришли сотрудники военной полиции и объявили, что он числится самовольно оставившим место службы. «Меня каким-то образом 9 июля зачислили в войсковую часть, когда я еще был в зоне проведения СВО. Из-за этого я не могу получить ни боевые, ни выплаты по ранению», — поделился он.

Из военной прокуратуры бойцу пришло два ответа. Он числился и в части во Владикавказе, и в Чечне. Из первого места распределения военного не уволили, а объявили в розыск, поскольку он не прибыл в распределительный пункт.

Теперь волгоградец вместе с юристами пытается добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что бойца спецоперации из Бурятии по ошибке признали невыжившим.

