Россиянин попытался вывезти за пределы страны советские архивы и почти 500 медалей

Россиянина задержали в Шереметьево с советскими архивами и бюстом маршала СССР

Россиянин попытался вывезти за пределы страны советские архивы и почти 500 медалей, но нарвался на уголовное дело — его задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Известно, что в багаже путешественника обнаружили 455 государственных наград времен СССР, 37 архивных документов, а также бронзовый бюст маршала Ворошилова. Экспертиза оценила общую стоимость всех предметов в 600 тысяч рублей. Мужчина заявил таможенникам, что это якобы его личная коллекция, однако не смог предоставить ни одного чека или другого доказательства.

Россиянина задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. «Из 455 госнаград 292 были выпущены более 50 лет назад и относятся к культурным ценностям», — пояснили в Федеральной таможенной службе России.

Ранее иностранка привезла в Россию украшения на 18,5 миллиона рублей и попалась в аэропорту. Ювелирные изделия она привезла из Объединенных Арабских Эмиратов.