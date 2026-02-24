Россиянин пожаловался на маленькие яйца

«Рабочий путь»: Россиянину продали яйца второй категории под видом «отборных»

Россиянин, проживающий в Смоленске, пожаловался в Роспотребнадзор после того, как обнаружил, что куриные яйца категории СО, купленные им в мобильном приложении торговой сети, оказались чересчур маленькими. Об этом сообщило издание «Рабочий путь».

Получив заказанный товар, смолянин взвесил его и выяснил, что ни одно яйцо не соответствует даже минимальному весу продукта отборной категории. Как заявили в Роспотребнадзоре, такая продукция по ГОСТу 31654-2012 должна весить от 65 до 74,9 грамма за штуку. Однако фактический вес тех 10 яиц, расстроивших жителя Смоленска, составил от 51 до 63 граммов. В общей сложности — всего 567 граммов вместо положенных 650-749 граммов. Иными словами, человек, заплативший за «отборные», получил вместо них нечто среднее между второй и третьей категорией.

Ранее Министерство сельского хозяйства России объяснило стремительный рост оптовых цен на куриные яйца, зафиксированный к середине февраля, увеличением издержек птицефабрик.