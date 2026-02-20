Стремительный рост оптовых цен на яйца в России объяснили

Минсельхоз: Рост оптовых цен на яйца обусловлен увеличением затрат птицефабрик

Стремительный рост оптовых цен на куриные яйца, наметившийся к середине февраля в России, во многом обусловлен увеличением издержек птицефабрик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Подобная динамика фиксируется на внутреннем рынке на фоне эффекта низкой базы. В прошлом году, напомнили в ведомстве, закупочная стоимость яиц в России была относительно небольшой. На ситуацию также оказало влияние ограниченное предложение, которое перестало поспевать за выросшим в преддверии Масленицы спросом.

Впрочем, увеличение закупочных цен вряд ли скажется на стоимости куриных яиц в рознице, полагают в Минсельхозе. На фоне повышенного спроса птицефабрики начали наращивать производство, что в конечном счете должно постепенно стабилизировать ценовую ситуацию, заключили в министерстве.

Ранее о резком росте оптовых цен на яйца сообщила газета «Коммерсантъ». В столичном регионе, по данным участников рынка, месячный прирост составил 83,3 процента, а годовой — 89,7 процента.

Аналитики объяснили это в том числе корректировкой поголовья кур после кризиса перепроизводства в 2025-м. Тенденцию подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Впрочем, он заверил, что предупреждения от поставщиков о росте закупочных цен носят единичный характер. На этом фоне ожидать столь же резкого роста цен на яйца в рознице вряд ли стоит, резюмировал он.