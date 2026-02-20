Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 20 февраля 2026Экономика

Стремительный рост оптовых цен на яйца в России объяснили

Минсельхоз: Рост оптовых цен на яйца обусловлен увеличением затрат птицефабрик
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стремительный рост оптовых цен на куриные яйца, наметившийся к середине февраля в России, во многом обусловлен увеличением издержек птицефабрик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Подобная динамика фиксируется на внутреннем рынке на фоне эффекта низкой базы. В прошлом году, напомнили в ведомстве, закупочная стоимость яиц в России была относительно небольшой. На ситуацию также оказало влияние ограниченное предложение, которое перестало поспевать за выросшим в преддверии Масленицы спросом.

Впрочем, увеличение закупочных цен вряд ли скажется на стоимости куриных яиц в рознице, полагают в Минсельхозе. На фоне повышенного спроса птицефабрики начали наращивать производство, что в конечном счете должно постепенно стабилизировать ценовую ситуацию, заключили в министерстве.

Ранее о резком росте оптовых цен на яйца сообщила газета «Коммерсантъ». В столичном регионе, по данным участников рынка, месячный прирост составил 83,3 процента, а годовой — 89,7 процента.

Аналитики объяснили это в том числе корректировкой поголовья кур после кризиса перепроизводства в 2025-м. Тенденцию подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Впрочем, он заверил, что предупреждения от поставщиков о росте закупочных цен носят единичный характер. На этом фоне ожидать столь же резкого роста цен на яйца в рознице вряд ли стоит, резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Замену популярного продукта питания связали со снижением риска развития диабета

    Россиянам рассказали о ловушке для туристов в Китае

    Названа самая популярная книга у мужчин

    Дачникам назвали оставшееся на освоение участка время

    Маленьких свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok