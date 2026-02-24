Российские детсады захотели снабдить игрушками с традиционными ценностями

Кравцов: В России детсады снабдят игрушками с традиционными ценностями

В России детские сады планируют снабжать игрушками, соответствующими традиционным ценностями. Для этого будет сформирован соответствующий перечень, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в стране хотят ввести «системный подход к оснащению» дошкольных учреждений.

Кравцов предположил, что с такими игрушками дети смогут узнать об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях государства.

До этого стало известно, что в Ульяновске по требованию участника специальной военной операции (СВО) перекрасили детсад из-за ассоциации с флагом Украины. На жалобу военного обратил внимание один из местных чиновников. Здание детсада выкрасили в желто-зеленый цвет.