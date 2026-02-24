Реклама

17:57, 24 февраля 2026Экономика

Российский город покрылся ледяной коркой

Улицы Иркутска покрылись льдом после оттепели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Улицы Иркутска покрылись ледяной коркой после оттепели. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сообщается, что коммунальные службы не справляются с уборкой. Горожане делятся кадрами тротуаров с наледью, дворами и дорогами со снегом по колено, а также обледенелыми лестницами, больше похожими на ледяные горки.

Во вторник, 24 февраля, температура в городе опустилась до минус 17 градусов Цельсия. Днем 19 февраля температура поднималась до плюс 13,7 градуса.

Сообщается также, что в Иркутской области резкие контрасты погоды приводят к нарушениям крепости льда на Байкале.

Ранее климатолог Андрей Киселев предсказал, что грядущее лето в столице может быть аномально жарким из-за холодной зимы.

