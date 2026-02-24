Российский губернатор рассказал о неожиданном решении подчиненного

Хабаровский губернатор Демешин: Глава района Будкин решил поехать на СВО

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о неожиданном решении подчиненного. Он отметил в Telegram-канале, что глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин захотел поехать на специальную военную операцию (СВО).

Демешин признался, что с большим уважением отнесся к выбору подчиненного. Он подчеркнул, что Будкин поступает как настоящий мужчина.

Глава Хабаровского района после окончания Голицынского военного института Пограничных войск более 20 лет посвятил службе в ФСБ России. За это время он получил медаль Суворова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, две медали «За отвагу», два ордена Мужества, медаль «За спасение заложников 1-3 сентября 2004 года г. Беслан». И это не все его награды, подчеркнул Демешин.

