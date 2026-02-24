Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 24 февраля 2026Россия

Российский губернатор рассказал о неожиданном решении подчиненного

Хабаровский губернатор Демешин: Глава района Будкин решил поехать на СВО
Майя Назарова
Дмитрий Демешин

Дмитрий Демешин. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о неожиданном решении подчиненного. Он отметил в Telegram-канале, что глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин захотел поехать на специальную военную операцию (СВО).

Демешин признался, что с большим уважением отнесся к выбору подчиненного. Он подчеркнул, что Будкин поступает как настоящий мужчина.

Глава Хабаровского района после окончания Голицынского военного института Пограничных войск более 20 лет посвятил службе в ФСБ России. За это время он получил медаль Суворова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, две медали «За отвагу», два ордена Мужества, медаль «За спасение заложников 1-3 сентября 2004 года г. Беслан». И это не все его награды, подчеркнул Демешин.

Ранее сообщалось, что в Курганской области чиновников наказали за нарушение прав бойца спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о первой просьбе Байдена после начала СВО

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Найдена закономерность в совершающихся на территории России терактах

    Обнародованы новые детали Met Gala 2026

    Российский губернатор рассказал о неожиданном решении подчиненного

    Россиянин зарубил отца после отказа взять на себя вину в преступлении

    Мэйуэзер и Пакьяо проведут реванш

    Более 100 рейсов задержали в аэропорту на юге России

    Приплывший угрожать Ирану авианосец затопило фекалиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok