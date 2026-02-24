Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:39, 24 февраля 2026Бывший СССР

СБУ начала проверку из-за русского языка в Сумах

Hromadske: СБУ начала проверку из-за школы в Сумах, где учат русскому языку
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить информацию о школе в Сумах, где учат русскому языку и литературе. Об этом сообщает украинское издание Hromadske.

Как уточняется, силовики сейчас изучают данные о деятельности альтернативной школы «Асгард».

Занятия там проводятся частично на русском языке, частично — на украинском, сообщает портал. Само образовательное учреждение не входит в систему общего образования.

В начале января в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предполагает наложение запрета на преподавание русского языка в частных учреждениях образования. Кроме того, в марте прошлого года депутаты зарегистрировали инициативу о запрете русского языка на переменах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задал один неудобный вопрос западным партнерам

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Канадка проснулась после операции и внезапно заговорила с русским акцентом

    Назван связанный с ухудшением памяти рацион питания

    Захарова назвала решение о начале СВО своевременным и обоснованным

    СБУ начала проверку из-за русского языка в Сумах

    В Москве произошел взрыв

    Россия и США обсудили новый договор по ядерным вооружениям

    Захарова заявила о вскрывшихся из-за СВО планах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok