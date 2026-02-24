СБУ начала проверку из-за русского языка в Сумах

Hromadske: СБУ начала проверку из-за школы в Сумах, где учат русскому языку

Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить информацию о школе в Сумах, где учат русскому языку и литературе. Об этом сообщает украинское издание Hromadske.

Как уточняется, силовики сейчас изучают данные о деятельности альтернативной школы «Асгард».

Занятия там проводятся частично на русском языке, частично — на украинском, сообщает портал. Само образовательное учреждение не входит в систему общего образования.

В начале января в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предполагает наложение запрета на преподавание русского языка в частных учреждениях образования. Кроме того, в марте прошлого года депутаты зарегистрировали инициативу о запрете русского языка на переменах.