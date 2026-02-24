Бездомную собаку Додобоню из Челябинска доставили в приют, она набирается сил

Бездомную собаку Додобоню из Челябинска привезли в местный приют для животных. Она отсыпается и набирается сил, впереди животное ждут медобследования и работа с кинологом. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Михаил, который лишился работы в «Додо Пицце» из-за того, что накрыл собаку пледом, рассказал, что у Додобони нелегкая судьба. Собаке около девяти лет, большую часть жизни она провела на улице — бегала неподалеку от торгового центра, где местные построили ей будку. Позже домик Додобони сломали, и животное скиталось по городу, пока не нашло уютное место на крыльце местной пиццерии.

История вызвала большой резонанс, отмечает Shot. Депутат Госдумы Владимир Плякин сообщил о намерении направить запрос в трудовую инспекцию с требованием проверить законность увольнения Михаила. А генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила перевезти Додобоню в подмосковный центр реабилитации животных.

Ранее стало известно, что сотрудник одного из кафе «Додо Пицца» в Челябинске накрыл бездомную собаку брендированным пледом и потерял работу. Курьер Михаил, вопреки запрету, решил помочь собаке, которая мерзла у дверей в 20-градусный мороз и метель, и укрыл ее. Его поступок попал на камеру, и его уволили по статье «Порча имущества» — за использование фирменного пледа, которым он накрыл собаку.