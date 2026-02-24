Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:47, 24 февраля 2026Из жизни

Собаку Додобоню из Челябинска доставили в приют

Бездомную собаку Додобоню из Челябинска доставили в приют, она набирается сил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dominik QN / Unsplash

Бездомную собаку Додобоню из Челябинска привезли в местный приют для животных. Она отсыпается и набирается сил, впереди животное ждут медобследования и работа с кинологом. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Михаил, который лишился работы в «Додо Пицце» из-за того, что накрыл собаку пледом, рассказал, что у Додобони нелегкая судьба. Собаке около девяти лет, большую часть жизни она провела на улице — бегала неподалеку от торгового центра, где местные построили ей будку. Позже домик Додобони сломали, и животное скиталось по городу, пока не нашло уютное место на крыльце местной пиццерии.

История вызвала большой резонанс, отмечает Shot. Депутат Госдумы Владимир Плякин сообщил о намерении направить запрос в трудовую инспекцию с требованием проверить законность увольнения Михаила. А генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила перевезти Додобоню в подмосковный центр реабилитации животных.

Ранее стало известно, что сотрудник одного из кафе «Додо Пицца» в Челябинске накрыл бездомную собаку брендированным пледом и потерял работу. Курьер Михаил, вопреки запрету, решил помочь собаке, которая мерзла у дверей в 20-градусный мороз и метель, и укрыл ее. Его поступок попал на камеру, и его уволили по статье «Порча имущества» — за использование фирменного пледа, которым он накрыл собаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В США объяснили нападки Залужного на Зеленского

    На Украине отреагировали на отказ Словакии от поставок электроэнергии

    Британия начала учить ВСУ управлять боевыми вертолетами

    Названо способное разжечь войну Европы с Россией событие

    Знаменитый футболист скормил возлюбленную собакам и решил стать политиком

    Девушка в панике приехала на прием к врачу и узнала неожиданную причину своей боли

    Россиянам рассказали о главных врагах похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok