Сообщения о введении новых штрафов за отсутствие домовых чатов в Мах не подтвердились

Сообщения о введении штрафов за отсутствие домовых чатов в Мах не подтвердились

В соцсетях начали распространяться сообщения о том, что россиян якобы будут штрафовать за отсутствие домовых чатов в мессенджере Мах на сумму до 300 тысяч рублей. Однако данная информация не подтвердилась.

Один из подобных постов был опубликован в Telegram-канале «Россия 24/7». В качестве источника изложенных сведений были указаны депутаты Государственной Думы. Уточнялось, что с 1 сентября управляющие компании и ТСЖ обязаны создать чат в упомянутом мессенджере и общаться с жителями только в нем. Никаких других подробностей приведено не было.

В оригинальном материале РИА Новости, на который, вероятно, и сослались авторы публикации, речь идет о другом. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что УК и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в Max или неразмещение информации на платформе.

«Приказ Минстроя России о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации», — разъяснил он. Якубовский подчеркнул, что в таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП России, согласно которой штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических— до 300 тысяч рублей. Таким образом, о штрафах для физических лиц речи не идет.

Норма об обязанности обеспечивать информационное взаимодействие с жителями в Мах была внесена в ЖК России 29 декабря прошлого года. В феврале текущего года Минстрой утвердил правила такого взаимодействия. Согласно опубликованным материалам, с 1 сентября УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность общения с жителями через Max, а с 17 февраля — размещать на платформе информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками.

Утверждения, что россиян будут штрафовать за отсутствие домовых чатов в мессенджере Мах, получили распространение преимущественно в соцсетях. СМИ публиковали более верную трактовку о возможных штрафах для УК и ТСЖ, в их числе News.Ru, «Ведомости», «Фонтанка.ру», Ura.Ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».