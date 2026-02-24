Реклама

03:12, 24 февраля 2026Мир

США объявили об отправке военных в Гренландию

США объявили о военных учениях на Аляске и в Гренландии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США начнут проведение совместных учений с Канадой и Данией. Они должны пройти на Аляске и в Гренландии до середины марта, сообщает ТАСС.

Мероприятия хотят провести до 13 марта. Вместе с американскими, канадскими и датскими военными участие примет Национальная гвардия Аляски и межведомственные партнеры. Также будут задействованы сотрудники ФБР и Береговой охраны Соединенных Штатов.

Учения должны провести для того, чтобы повысить готовность, показать возможности и улучшить элемент взаимодействия между партнерами Вашингтона в Арктическом регионе. Военные отработают защиту от крылатых ракет и противодействие беспилотникам. Помимо прочего, солдаты будут тренировать свои навыки выживания и перемещения в Арктике.

Ранее американский министр энергетики Крис Райт заявлял, что у президента страны Дональда Трампа никогда не было планов вторжения в Гренландию. По словам чиновника, такая риторика нынешней администрации США была выбрана для того, чтобы побудить Европу укреплять свою оборону, развиваться и быть более сильными партнерами.

