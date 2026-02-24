Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 24 февраля 2026Мир

Связанного с Эпштейном экс-посла Британии отпустили после задержания

Связанного с Эпштейном экс-посла Британии Мандельсона отпустили под залог
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Chris Ratcliffe / Reuters

Бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона отпустили под залог после того, как его задержали в понедельник за связь со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает полиция Лондона на своем сайте.

Правоохранительные органы подтвердили задержание 72-летнего экс-дипломата на фоне распространившихся сообщений в медиа. Его подозревают в злоупотреблении на государственной службе.

Как уточняется, Мандельсона отпустили под залог. Он может находиться на свободе, пока следствие по делу еще идет.

Ранее британские власти пообещали обнародовать файлы по делу экс-посла Питера Мандельсона и его связи с Джеффри Эпштейном. Опубликовать материалы планируют в начале марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут и без виз». Медведев ответил на угрозы Каи Каллас запретить российским бойцам посещать Европу

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Названы два выступающих против помощи Зеленскому советника Трампа

    Россиянин узнал секрет жены и получил удары ножом

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю назвала самое важное в хорошем сексе

    В России сменился лидер в продажах машин с пробегом

    Бросившего сына россиянина обвинили в присвоении миллионов из его гробовых за СВО

    Американский боксер упал в обморок между раундами

    Связанного с Эпштейном экс-посла Британии отпустили после задержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok