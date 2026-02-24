Связанного с Эпштейном экс-посла Британии отпустили после задержания

Связанного с Эпштейном экс-посла Британии Мандельсона отпустили под залог

Бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона отпустили под залог после того, как его задержали в понедельник за связь со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает полиция Лондона на своем сайте.

Правоохранительные органы подтвердили задержание 72-летнего экс-дипломата на фоне распространившихся сообщений в медиа. Его подозревают в злоупотреблении на государственной службе.

Как уточняется, Мандельсона отпустили под залог. Он может находиться на свободе, пока следствие по делу еще идет.

Ранее британские власти пообещали обнародовать файлы по делу экс-посла Питера Мандельсона и его связи с Джеффри Эпштейном. Опубликовать материалы планируют в начале марта.