Мир
21:27, 23 февраля 2026

В Британии пообещали раскрыть файлы из-за скандала со Стармером и Эпштейном

Власти Британии обнародуют файлы по делу экс-посла и его связи с Эпштейном
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Правительство Великобритании планирует начать публикацию документов по делу связанного с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном бывшего посла в США Питера Мандельсона. Обнародовать файлы хотят в начале марта, заявил Даррен Джонс, главный секретарь премьер-министра Кира Стармера, пишет РИА Новости.

Экс-посла Британии в США подозревают в злоупотреблении полномочия. Первый пакет файлов должны разместить в самое ближайшее время, заявили в секретариате Стармера.

Кроме того, за ним хотят опубликовать еще несколько документов. Впрочем, пока часть остается у правоохранительных органов, но позднее материалы обнародуют по согласованию с силовиками, добавил Джонс.

В начале февраля вокруг фигуры лорда Питера Мандельсона разгорелся скандал, из-за которого Киру Стармеру грозила потеря министерского кресла. Лорд Мандельсон стал послом уже во время правления лейбористов и уже после того, как вскрылись его возможные связи с Эпштейном.

23 февраля медиа со ссылкой на The Times писали, что Мандельсон задержан в Лондоне. Детали обвинений пока не уточняются.

    В Британии пообещали раскрыть файлы из-за скандала со Стармером и Эпштейном

