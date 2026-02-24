Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 24 февраля 2026Мир

Трамп назвал президента Финляндии чужим именем

Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп назвал его именем премьера Норвегии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер Дональд Трамп назвал его именем премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и отправил им письма с одинаковым содержанием. Об этом политик рассказал в интервью норвежской газете VG.

«Я получил точно такое же письмо. В нем тоже было написано: "Дорогой Йонас"», — поделился финский президент.

В своем письме от 18 января глава Белого дома заявил, что больше не обязан думать «исключительно о мире», так как Норвегия решила не давать ему Нобелевскую премию мира. В связи с этим он потребовал полного контроля США над Гренландией.

Ранее Александр Стубб отказался принять участие в заседании Совета мира Дональда Трампа в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Боец в зоне СВО рассказал о самом трудном эпизоде в освобождении Курской области

    Все граждане соседней с Россией страны получат долю с продажи энергоресурса в Китай

    Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

    Россиян призвали брать ипотеку на двоих

    Оценены шансы сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2030

    Зеленский высказался о своем переизбрании

    Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам «грязной бомбы» для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok