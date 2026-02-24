Реклама

14:23, 24 февраля 2026Бывший СССР

Удар трехтонной авиабомбы по дамбе на одном из основных направлений в ДНР попал на видео

ВС России нанесли удар ФАБ-3000 по дамбе в районе Константиновки в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные нанесли удары трехтонными авиабомбами в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что одной из целей армии России стал пункт временной дислокации 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также при помощи трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) была поражена дамба в районе Константиновки.

Какие потери в живой силе понесли украинские подразделения в результате атаки, не уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ отступили из села под Константиновкой в ДНР. Сообщалось, что украинская армия оставила свои позиции в Берестках.

