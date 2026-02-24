Реклама

Мир
05:37, 24 февраля 2026Мир

В Европе отказались от помощи Зеленского в защите от России

Политик Джерачи: Европа не нуждается в услугах Зеленского по защите от Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michtof / Globallookpress.com

Европа не нуждается в помощи Украины по защите от России. Об этом заявил итальянский политик и профессор Микеле Джерачи на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал утверждение украинского президента Владимира Зеленского о якобы стремлении Москвы развязать третью мировую войну. «В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. <…> Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война», — подчеркнул Джерачи.

По его словам, большинство европейцев не считают, что российский президент Владимир Путин представляет для них угрозу, поэтому Зеленскому не стоит беспокоиться о «спасении» Европы, а следует «вести свою войну самому».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что безопасность Европы невозможна без участия украинских сил обороны. Он отметил, что европейские государства больше не могут полагаться на защиту США, и призвал признать Киев «ключевым источником реальной европейской силы».

