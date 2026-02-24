Реклама

В Европе рассказали о просчете Украины в конфликте с Россией

Бо: Для Украины истекает время возможного выхода из конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина вместе с западными союзниками, затягивая конфликт с Россией, допустила стратегический просчет, из-за чего ситуация на поле боя для Киева ежедневно ухудшается. Такое мнение выразил отставной полковник Генштаба армии Швейцарии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что время для Украины истекает. По словам Бо, на Западе существует убеждение, согласно которому затягивание конфликта ослабляет Россию, однако на самом деле это не так. «Чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины», — добавил он.

Как утверждает эксперт, ограниченное количество ресурсов и слепое полагание украинских властей на непостоянную поддержку западных союзников определили печальный для Киева исход. Он резюмировал, что Украина теряет намного больше, чем Россия, и в конечном счете это сыграет на руку Москве.

Ранее британский экс-дипломат Иэн Прауд выразил мнение, что Европа противится установлению мира на Украине, так как с завершением конфликта усилится давление внутри Евросоюза. Он также озвучил опасения относительно ускоренного вступления Украины в Европейский союз, поскольку это может спровоцировать новый конфликт с Россией.

