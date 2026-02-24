Реклама

В Германии разрешили называть Мерца одним словом

Прокуратура Хайльбронна разрешила называть канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио
Екатерина Щербакова
Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Прокуратура немецкого города Хайльбронн завершила расследование дела в отношении местного пенсионера, который в комментариях в социальных сетях назвал канцлера Германии Фридриха Мерца — Пиноккио. Как пишут РИА Новости, правоохранители считают, что так называть главу немецкого кабмина допустимо.

В итогах расследования добавили, что дело прекращено, потому что речь идет о критике власти, «подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой».

До этого также было прекращено аналогичное дело. Кроме того, так называли Мерца сопредседатель Зеленых Франциска Брантнер и депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Стефан Бранднер.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его слова о президенте России Владимире Путине.

