В МВД прокомментировали взрыв в Москве

ГУ МВД России: Взорвавшего полицейскую машину в Москве разыскивают

Неизвестного, взорвавшего полицейскую машину в Москве, разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России в Telegram.

По данным ведомства, злоумышленник подошел к автомобилю сотрудников Госавтоинспекции, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала, около 00:05. После этого произошла детонация неустановленного устройства, и мужчина скрылся.

Предварительно, в результате взрыва погиб один правоохранитель, второго доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

«В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на месте взрыва заметили подозрительного мужчину. По данным издания Baza, он метнул взрывное устройство в полицейскую машину. Все свои действия он снимал на видео, после взрыва он сбежал.