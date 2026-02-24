Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:27, 24 февраля 2026Силовые структуры

В МВД прокомментировали взрыв в Москве

ГУ МВД России: Взорвавшего полицейскую машину в Москве разыскивают
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Неизвестного, взорвавшего полицейскую машину в Москве, разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России в Telegram.

По данным ведомства, злоумышленник подошел к автомобилю сотрудников Госавтоинспекции, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала, около 00:05. После этого произошла детонация неустановленного устройства, и мужчина скрылся.

Предварительно, в результате взрыва погиб один правоохранитель, второго доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

«В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на месте взрыва заметили подозрительного мужчину. По данным издания Baza, он метнул взрывное устройство в полицейскую машину. Все свои действия он снимал на видео, после взрыва он сбежал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД прокомментировали взрыв в Москве

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    По факту взрыва в Москве возбудили уголовное дело

    МВД сообщило о гибели исполнителя взрыва в Москве

    40-летняя певица Лили Аллен в блузе с глубоким декольте пришла на вечеринку

    Раскрыты приметы подозреваемого во взрыве машины ДПС в Москве

    Россиян предупредили о серьезных последствиях хронического недосыпа

    Появились данные о пострадавших при взрыве в Москве

    В словах Зеленского о российских военных увидели признание одного факта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok