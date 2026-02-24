В Раде рассказали о возможности заблокировать Telegram на Украине

Юрчишин: На Украине могут заблокировать Telegram, если будет политическая воля

На Украине могут заблокировать Telegram при наличии политической воли на это. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин, передает «ИнсайдерUA».

«Технические возможности для этого есть, но нужна политическая воля», — заявил депутат.

Мессенджер, как отметил украинский парламентарий, остается крайне популярным в стране, поэтому власти не спешат принимать радикальные решения о его блокировке.

24 февраля стало известно, что ФСБ России начала расследовать действия основателя Telegram Павла Дурова по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Уточнялось, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тысячи, около 33 тысяч из них связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью.