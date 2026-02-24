В сети восхитились внешностью 64-летней Милен Фармер на видео с премьеры шоу

Французская певица Милен Фармер посетила премьеру музыкального шоу «Последний корабль» и восхитила пользователей сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) журнала Paris Match.

64-летнюю исполнительницу запечатлели в зрительном зале. Так, знаменитость предстала перед камерами в черной куртке и желтой рубашке. Кроме того, она продемонстрировала журналистам фирменную рыжую прическу.

Поклонники оценили внешность звезды в комментариях под роликом, который набрал 10 тысяч лайков. «Она всегда прекрасна», «Парикмахер Милен все еще с ней», «Вечная королева», «Обожаю ее вечно морковные волосы», «Наша красотка Милен», — высказывались они.

