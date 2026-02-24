Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:03, 24 февраля 2026Ценности

В сети восхитились внешностью 64-летней Милен Фармер на видео с премьеры шоу

Мария Винар

Кадр: @parismatch

Французская певица Милен Фармер посетила премьеру музыкального шоу «Последний корабль» и восхитила пользователей сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) журнала Paris Match.

64-летнюю исполнительницу запечатлели в зрительном зале. Так, знаменитость предстала перед камерами в черной куртке и желтой рубашке. Кроме того, она продемонстрировала журналистам фирменную рыжую прическу.

Поклонники оценили внешность звезды в комментариях под роликом, который набрал 10 тысяч лайков. «Она всегда прекрасна», «Парикмахер Милен все еще с ней», «Вечная королева», «Обожаю ее вечно морковные волосы», «Наша красотка Милен», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вышел на пробежку в Индии и привлек внимание публики внешним видом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

    Захарова рассказала о вызвавших обеспокоенность России словах Зеленского

    Парень элегантно отомстил мешавшему ему спать брату

    Известный политик накачал певицу наркотиками и изнасиловал за границей

    В сети восхитились внешностью 64-летней Милен Фармер на видео с премьеры шоу

    Иностранный журналист восхитился видео с Путиным и обратился к Западу

    В участии Мединского на переговорах увидели сигнал для Украины и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok