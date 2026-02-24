В Совфеде заявили о ядерном шантаже после данных о передаче Киеву «грязной бомбы»

Сенатор Волошин: Планы о передаче Киеву «грязной бомбы» — ядерный шантаж

Планы Великобритании и Франции по передаче Киеву «грязной бомбы» являются ядерным шантажом. Об этом заявил сенатор Совфеда от ДНР Александр Волошин, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, речь идет о разрушении режима нераспространения ядерного оружия. Он также отметил, что игры с ним никогда не будут способом достижения мира.

«Европейские элиты делают вид, что контролируют эскалацию, но на деле толкают континент к опаснейшей черте», — заключил парламентарий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция и Великобритания работают над предоставлением Украине ядерной бомбы. Отмечается, что в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия являются преступлением, которое может привести к ядерной войне.