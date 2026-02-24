Реклама

Наука и техника
16:31, 24 февраля 2026Наука и техника

В США оценили крупнейшие танковые силы в мире

19FortyFive: Китайские танковые силы — крупнейшие в мире
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обладает крупнейшими танковыми силами в мире. В арсенале Пекина почти семь тысяч современных машин, пишет американское издание 19FortyFive.

«В настоящее время Китай обладает крупнейшими танковыми силами на планете. По некоторым оценкам, в Китае насчитывается около 6800 основных боевых танков, и это число растет с каждым годом», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что Пекин активно работает над обновлением танкового парка, заменяя устаревающие платформы новыми моделями. Танковые силы НОАК основаны на трех машинах. Ведущими танками стали Type 99 и модернизированный Type 99A — всего было выпущено около 1,3 тысячи машин этого типа.

При этом самым распространенным остается Type 96, принятый на вооружение в середине 1990-х годов. Считается, что для сухопутных войск НОАК выпустили более 2,5 тысячи Type 96A и Type 96B. Автор подчеркнул, что эти машины обеспечивают Пекину надежную базу для создания модернизированных моделей.

Третьим танком в арсенале НОАК стал легкий Type 15. Машина весом около 35 тонн может уверенно действовать в горных районах, в которых 50-тонные машины сталкиваются с ограничениями.

В декабре в Китае заметили новый танк неизвестной модели, который может быть экспортной модификацией. Башню машины прикрыли брезентовым чехлом, скрывающим вооружение танка.

