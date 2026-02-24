Реклама

07:26, 24 февраля 2026

В США раскрыли детали подготовки ЕС к войне с Россией

Журналист Кинцер: ЕС взял курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский союз (ЕС) взял курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией. Такие детали привел американский писатель, историк и журналист Стивен Кинцер в эфире YouTube-канала.

По его словам, ЕС не хочет создать систему безопасности, которая бы учитывала интересы России. В связи с этим Кинзер указал на странное положение, в котором оказалась Европа. «Она подогревает военные усилия, в то время как США, кажется, отстраняются от этого», — пояснил он.

Кинцер добавил, что конфликт на Украине стал следствием политики, которую Запад начал проводить после окончания холодной войны. Он подчеркнул, что Украина оказалась в данном положении во многом из-за США и их союзников по НАТО.

Ранее британский экс-дипломат Иэн Прауд заявил, что европейские политики «совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией». По его словам, завершение конфликта на Украине могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы.

