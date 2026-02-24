Реклама

13:41, 24 февраля 2026

В центре Москвы перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Тверской и Мясницкой улицам
Полина Кислицына (Редактор)
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ряд дорог в центре Москвы во вторник, 24 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского дептранса в Telegram.

По информации ведомства, ограничение коснулось Москворецкой и Кремлевской набережных, Лубянского проезда и Большого Каменного моста. Помимо этого, движение временно закрыли на Тверской и Мясницкой улицах, а также на Знаменке. Автомобилистов призвали быть внимательными.

Ранее российским автовладельцам напомнили о важных изменениях, которые вступят в силу с 1 марта. Так, начиная с предстоящего месяца будет отменено требование предъявлять полис ОСАГО при постановке машины на учет.

