Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:59, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

В Венгрии сделали мрачный прогноз об Украине

Mandiner: К апрелю Украина не сможет поддерживать ВСУ и обанкротится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ухудшение отношений Украины и Венгрии лишает Киев финансовой помощи Европы, из-за чего уже к апрелю Вооруженные силы страны могут просто перестать функционировать. Такой прогноз сделал венгерский портал Mandiner.

В публикации отмечается, что ситуация особенно обострилась после остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». «Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому остается под большим вопросом, когда Украина сможет получить деньги, необходимые ей теперь для простого выживания», — пишет Mandiner.

В статье отмечается, что в случае, если средства не поступят к апрелю, Украина окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и обанкротится.

«Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию», — подчеркивается в материале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) и Украина не смогут лишить Будапешт российских энергоносителей. Он отметил, что Киев и Брюссель вмешиваются в выборы в Венгрии, поскольку хотят свергнуть «патриотическое правительство», чтобы навязать свои планы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    ВСУ на фоне переговоров в Женеве атаковали учебные заведения в России

    В Венгрии сделали мрачный прогноз об Украине

    В Москве произошел мощный взрыв

    Названо имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника полиции

    Обнаружен скрытый фактор риска жировой болезни печени

    Наемники ВСУ захотели сдать силовикам России украинские позиции

    Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok