08:29, 24 февраля 2026Экономика

Ставки по вкладам в России опустились до минимума

«Ъ»: Средние ставки по вкладам в России упали до минимальных за два года 14,2 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

За последнюю неделю после очередного снижения ключевой ставки средние ставки по вкладам на три месяца в российских банках опустились до 14,2 процента годовых, что стало минимумом за два года. Об этом со ссылкой на данные соответствующего индекса «Финуслуг» пишет «Коммерсантъ».

Средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев снизилась до 13,97 процента — это наименьшее значение за полтора года, а для срока на один год стабилизировалась на отметке 12,8 процента.

В расчет принимались предложения в 20 крупнейших российских банках для вкладов на 100 тысяч рублей без учета дополнительных условий.

Как отмечают собеседники издания, результат по коротким вкладам показывает, что участники рынка ожидали сохранения ключевой ставки после февральского заседания совета директоров Центробанка и теперь корректируют условия. В целом, по их мнению, пик доходности по депозитам уже пройден.

Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов объяснил, что при определении ставки для годовых вкладов финансовые организации ориентируются на собственные прогнозы по ключевой ставке на конец года. В свою очередь, зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков считает, что постепенно клиенты начнут переводить свои накопления с краткосрочных вкладов на долгосрочные, но на скорость процесса в первую очередь повлияют сигналы, исходящие от Банка России.

Ранее сообщалось, что на вклады сроком от трех до шести месяцев по итогам января в России приходилось 83 процента от общего числа, при этом первые занимали 57,9 процента рынка.

