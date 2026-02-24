Во Франции резко отреагировали на планы Макрона по отправке военных на Украину

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке французских военных на Украину. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.
«Громче, чем когда-либо, мы говорим: Макрон, мы не будем умирать за Украину!» — написал политик.
По мнению Филиппо, Макрон намерен увеличить милитаризацию Европы, чтобы с помощью украинского кризиса заморозить выборы президента Франции в 2027 году.
Ранее Филиппо заявил, что слова Макрона о предоставлении Украине кредита и новом пакете санкций против России свидетельствуют о его полном безумии. Он отметил, что политик действует вопреки интересам французов и делает вид, будто вето Венгрии для него ничего не значит. Филиппо также сравнил лидера Франции с роботом, который «механически выдает самые нелепые обещания».