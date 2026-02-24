Реклама

Во Франции резко отреагировали на планы Макрона по отправке военных на Украину

Филиппо: Макрон намерен отправить войска на Украину, чтобы заморозить выборы
Варвара Кошечкина
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке французских военных на Украину. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

«Громче, чем когда-либо, мы говорим: Макрон, мы не будем умирать за Украину!» — написал политик.

По мнению Филиппо, Макрон намерен увеличить милитаризацию Европы, чтобы с помощью украинского кризиса заморозить выборы президента Франции в 2027 году.

Ранее Филиппо заявил, что слова Макрона о предоставлении Украине кредита и новом пакете санкций против России свидетельствуют о его полном безумии. Он отметил, что политик действует вопреки интересам французов и делает вид, будто вето Венгрии для него ничего не значит. Филиппо также сравнил лидера Франции с роботом, который «механически выдает самые нелепые обещания».

