Захарова пошутила о словах «гинеколога» фон дер Ляйен про Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Свою реакцию она опубликовала в официальном Telegram-канале.

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово "членство"», — пошутила дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала слова главы ЕК о том, что Киев «уже находится на пути к членству в ЕС». Фон дер Ляйен добавила, что Украина «с ошеломляющей скоростью» выполняет требования для вступления в объединение.

Ранее фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в ЕС в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского.