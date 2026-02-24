Реклама

Зеленский объявил о получении большого пакета одного вида оружия

Зеленский: Украина получила большой пакет ракет ПВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Владимир Зеленский заявил, что Украина получила «большой пакет» ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Его выступление во время заседания «коалиции желающих» в Киеве транслировал YouTube-канал офиса президента Украины.

«Два дня назад на Украину прибыл большой пакет ракет для ПВО», — заявил Зеленский, не уточнив, о каком именно виде оружия идет речь.

Политик добавил, что сейчас Киев получил лишь часть пакета. По его словам, вскоре ожидается еще одна поставка странами Запада.

В годовщину начала специальной военной операции (СВО) Зеленский также продемонстрировал журналистам правительственный бункер в центре столицы Украины, в котором жил первые годы конфликта. Вдобавок к этому политик показал место, где он отвечал бывшему президенту США Джо Байдену 24 февраля 2022 года. Последний попросил Владимира Зеленского покинуть Украину.

