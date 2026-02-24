Зеленский захотел прогуляться с Трампом

Зеленский призвал Трампа приехать в Киев и усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа приехать в Киев и усилить давление на Россию для урегулирования вооруженного конфликта. С таким заявлением он выступил в обращении в годовщину начала специальной военной операции, опубликованном в Telegram.

«Я очень хочу прийти сюда однажды с президентом США», — заявил политик на фоне мемориала бойцам Вооруженных сил Украины на Майдане Независимости в Киеве.

По мнению Зеленского, якобы только приезд Трампа в Киев поможет ему понять причины конфликта на Украине и сложности его урегулирования. Он также призвал США надавить на Россию для достижения мирного соглашения.

