Зеленский заменил главного переговорщика на одном внешнеполитическом направлении

Зеленский заменил главного переговорщика по вступлению Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заменил главного переговорщика по вступлению страны в Европейский союз (ЕС). Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Теперь главным переговорщиком Украины с ЕС стал вице-премьер страны Тарас Качко. Помимо этого, Зеленский обновил состав делегации для переговоров по достижению соглашения о вступлении страны в объединение.

