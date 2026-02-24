Реклама

Бывший СССР
Бывший СССР
18:06, 24 февраля 2026

Зеленский заменил главного переговорщика на одном внешнеполитическом направлении

Зеленский заменил главного переговорщика по вступлению Украины в ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заменил главного переговорщика по вступлению страны в Европейский союз (ЕС). Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Теперь главным переговорщиком Украины с ЕС стал вице-премьер страны Тарас Качко. Помимо этого, Зеленский обновил состав делегации для переговоров по достижению соглашения о вступлении страны в объединение.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина получила «большой пакет» ракет для противовоздушной обороны. По его словам, до Киева дошла лишь часть партии.

Кроме того, политик объяснил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения конфликта. В противном случае, отмечает Зеленский, он не станет баллотироваться.

