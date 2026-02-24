Зеленского удивили планы Трампа по завершению конфликта на Украине

Зеленский заявил, что не знал о планах США завершить конфликт до 4 июля

Президент Украины Владимир Зеленский удивился планам американского лидера Дональда Трампа по завершению конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Для меня это новая информация, что США хотят окончания войны до 4 июля», — сказал украинский лидер. При этом он отметил, что сейчас информация «очень быстро меняется».

Ранее стало известно, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад способен самостоятельно добиться завершения конфликта уже в 2026 году при одном условии.