Экономика
10:53, 24 февраля 2026Экономика

Жена популярного блогера пожаловалась на нехватку денег на жилье в Москве

Жена блогера Кукояки пожаловалась на нехватку денег на покупку жилья в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Жена российского блогера Дениса Кукояки блогер и продюсер Елена Кукояка объяснила, почему ее семья живет в съемном жилье в Москве и не имеет собственной квартиры. Речь об этом зашла в интервью Мадонне Мур, доступном на YouTube.

По словам Кукояки, у ее семьи пока не хватает средств на подходящую квартиру, а в той, которую супруги могут себе позволить, будет слишком мало места.

«С двумя детьми мы не можем жить на 40 квадратных метрах, это очень тесно, невозможно. У каждого ребенка должна быть своя комната, свое личное пространство, и это очень важно. В идеале, чтобы и у нас было у каждого свое личное пространство», — отметила жена блогера.

Кукояка добавила, что также хотела бы иметь небольшую квартиру на Чистых прудах — в любимом московском районе. В детстве блогер жила в центре столицы и теперь мечтает вернуться туда. У Кукояки было две квартиры в спальных районах, оставшиеся от родителей, однако она продала их, чтобы в будущем купить жилье мечты.

Ранее Кукояка рассказал, что они с женой не смогли зачать ребенка в США.

