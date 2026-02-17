Реклама

Популярный российский блогер не смог зачать ребенка в США

Блогер Денис Кукояка рассказал, что они с женой не смогли зачать ребенка в США
Маргарита Щигарева
Елена и Денис Кукояка

Елена и Денис Кукояка. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Популярный российский блогер и музыкант Денис Кукояка рассказал, что они с женой Еленой не смогли зачать ребенка в США. Историей об этом он поделился в шоу «9 месяцев», выпуск доступен во «ВКонтакте».

«У нас было путешествие в Америку. Мы там делали-делали, делали-делали. Ничего не получилось», — сказал Кукояка. Блогер в шутку объяснил это тем, что «американский воздух — не то».

Он также заявил, что, когда они с супругой хотели зачать ребенка, они устали заниматься сексом, поскольку в какой-то момент это превратилось в рутину. Блогер уточнил, что в общей сложности на попытки забеременеть ушло около трех месяцев.

Ранее Кукояка раскрыл секрет крепкого брака. Блогер, который более 20 лет состоит в отношениях с женой, заявил, что супругам нужно быть хорошими друзьями.

