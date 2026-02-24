Жители Петербурга придумали необычное развлечение на льду

В Петербурге жители сыграли в падел на Фонтанке

В Санкт-Петербурге жители решили сыграть в падел-теннис на реке Фонтанке. Видео с зимней версией популярной игры появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На попавших в сеть кадрах четверо горожан играют в падел на прикрытом снегом льду, образовавшемся на реке. Для игры петербуржцы установили на замерзшей Фонтанке специальную сетку.

