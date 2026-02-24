Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:00, 24 февраля 2026Экономика

Жители Петербурга придумали необычное развлечение на льду

В Петербурге жители сыграли в падел на Фонтанке
Александра Качан (Редактор)

Фото: zoff / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге жители решили сыграть в падел-теннис на реке Фонтанке. Видео с зимней версией популярной игры появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На попавших в сеть кадрах четверо горожан играют в падел на прикрытом снегом льду, образовавшемся на реке. Для игры петербуржцы установили на замерзшей Фонтанке специальную сетку.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник повис на проводах после чистки снега на крыше. Мужчина случайно сорвался вниз во время работ. Прохожие вызвали спасателей. По предварительным данным, дворник выполнял свои обязанности без использования страховки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца

    В России ограничат возможности для исследований рынков товаров

    Песков высказался о надеждах России по СВО

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok