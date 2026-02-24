Жулин сравнил уровень Валиевой с выигравшей Олимпиаду американкой

Жулин: Валиева на две головы выше выигравшей Олимпиаду Лью

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сравнил уровень Камилы Валиевой с выигравшей Олимпиаду-2026 в женском одиночном катании американкой Алисой Лью. Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, россиянка на две головы выше спортсменки из США. «Она на льду умеет делать все. Талант Камилы безграничен, и я очень надеюсь, что он еще будет оценен по достоинству», — заявил Жулин.

Тренер отметил, что не считает золото Лью незаслуженным. «Сложно принять тот факт, что Лью — олимпийская чемпионка, а Валиева — нет», — добавил специалист.

Лью стала олимпийской чемпионкой на Играх 2026 года в Италии, набрав 226,79 балла. Валиева последние четыре года отбывала дисквалификацию за допинг.