21-летнюю студентку попытались затащить в кусты и изнасиловать в Риме

The Sun: 21-летняя девушка подверглась нападению в районе Вилла Боргезе в Риме
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Студентка едва не подверглась сексуальному нападению во время прогулки по парку в Европе. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел 23 февраля около 21:30. 21-летняя британка отправилась в район парка Вилла Боргезе в Риме, Италия. Рядом с автобусной остановкой к ней подошел незнакомый мужчина. Он ударил девушку и затащил ее в кусты, где попытался раздеть и изнасиловать. Молодая женщина закричала, отпугнув подозреваемого, затем сбежала с места преступления.

Жительницу Великобританию с распухшим лицом заметил водитель такси Фабио Моччиа. «Она плакала в отчаянии. Я вышел и попытался ее успокоить. У нее было два синяка с правой стороны лица», — рассказал полиции Моччиа.

Уточняется, что телефон британки оказался разряжен, поэтому она не смогла позвать на помощь. Таксист сообщил о случившемся медикам и находился с потерпевшей до приезда экстренных служб. Иностранку госпитализировали, а ее одежду изъяли полицейские для сбора улик. Расследование продолжается.

Ранее тревел-блогерша описала одну страну словами «каждые два часа происходит изнасилование туристки». По сообщению автора публикации, каждая третья соло-путешественница сталкивается с неприятными ситуациями во время поездок.

