Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 25 февраля 2026Ценности

67-летняя Мадонна в откровенном виде помыла полы для рекламы Dolce & Gabbana

67-летняя певица Мадонна в комбинации помыла полы для рекламы Dolce & Gabbana
Екатерина Ештокина

Кадр: @madonna

Американская певица Мадонна в откровенном виде помыла полы для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) американского фотографа и видеографа Стивена Кляйна.

67-летнюю знаменитость запечатлели в ультракороткой черной комбинации с глубоким декольте и туфлях на каблуках. Она позировала на мокром полу рядом с жестяным ведром, пока мимо нее из другого зала выбегали десятки мужчин и женщин. В качестве аксессуаров для нее подобрали перчатки для уборки и колье.

Ранее в феврале 67-летняя Мадонна в прозрачном белье и леопардовой шубе станцевала на камеру. Знаменитость исполнила движения под собственный хит Thief of Hearts.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Глава МИД Дании пропустил встречу ЕС из-за одной неприятности

    Судмедэксперт высказалась о самой оптимальной смерти

    67-летняя Мадонна в откровенном виде помыла полы для рекламы Dolce & Gabbana

    США не стали поддерживать антироссийскую резолюцию Киева

    Уиткофф назвал обязательное условие для подписания мирного договора

    Крупнейший архив документов об НЛО уничтожен после распоряжения Трампа

    Полыхающий на Украине объект газовой инфраструктуры после прилета сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok