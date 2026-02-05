Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:34, 5 февраля 2026Ценности

67-летняя Мадонна в прозрачном белье и леопардовой шубе станцевала на камеру

67-летняя певица Мадонна показала видео в прозрачном белье и леопардовой шубе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна показала поклонникам видео в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя знаменитость станцевала на камеру под собственный хит Thief of Hearts. Исполнительница снялась в прозрачном кружевном белье и леопардовой шубе, надев перчатки, солнцезащитные очки и серьги-кольца.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

«Сердца созданы для того, чтобы разбиваться», — подписала вирусную публикацию Мадонна.

В январе Мадонна в нижнем белье снялась для рекламы Dolce & Gabbana. Певица предстала перед камерой в бежевой кружевной сорочке, чулках и туфлях на каблуках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

    Россиян предупредили о сокращении зарплаты из-за длительных перекуров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok