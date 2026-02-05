67-летняя Мадонна в прозрачном белье и леопардовой шубе станцевала на камеру

67-летняя певица Мадонна показала видео в прозрачном белье и леопардовой шубе

Американская певица Мадонна показала поклонникам видео в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя знаменитость станцевала на камеру под собственный хит Thief of Hearts. Исполнительница снялась в прозрачном кружевном белье и леопардовой шубе, надев перчатки, солнцезащитные очки и серьги-кольца.

«Сердца созданы для того, чтобы разбиваться», — подписала вирусную публикацию Мадонна.

В январе Мадонна в нижнем белье снялась для рекламы Dolce & Gabbana. Певица предстала перед камерой в бежевой кружевной сорочке, чулках и туфлях на каблуках.