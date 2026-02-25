Полиция раскрыла детали пропажи на Бали сыновей украинских воров в законе

Полиция Бали начала изучать пропажу сыновей авторитетов Петровского и Комарова

Полиция индонезийского острова Бали начала расследование пропажи граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского, являющихся сыновьями криминальных авторитетов Сергея Комарова по прозвищу Комар и Александра Петровского по прозвищу Нарик. Об этом рассказал руководитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Анди Арисанди в комментарии изданию Balipost.

«Заявитель был одним из друзей жертвы. (...) Надеюсь, раскрытие преступления не займет много времени», — заявил офицер.

По словам Арисанди, заявление о пропаже Комарова поступило 15 февраля, после чего полиция начала изучать детали инцидента. Как сообщается, Комаров хотел научить Петровского и их общего друга ездить на мотоциклах по неровной поверхности. Когда третий участник заезда вышел вперед, он заметил, что Комаров и Петровский исчезли.

Вскоре после пропажи на связь вышел Петровский и сообщил, что на него и Комарова напали неизвестные. Однако сам Комаров исчез, а украинцы смогли найти только его мобильный телефон и сумку.

20 февраля украинское издание «Ракурс» заявило о похищении Ермака Петровского, чей отец является владельцем сети мошеннических кол-центров, и Игоря Комарова якобы неизвестными выходцами из Чечни. Петровскому удалось сбежать, а позднее появилось видео с участием Комарова с требованием выкупа в размере 10 миллионов долларов.

22 февраля Telegram-канал INSIDER UA сообщил, что похитители отрубили Комарову фаланги пальцев на одной из рук. Официально власти Украины не комментировали инцидент.