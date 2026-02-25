Реклама

13:05, 25 февраля 2026

Белла Хадид рассказала о трудностях с работой во время борьбы с тяжелой болезнью

Супермодель Белла Хадид чувствовала себя в работе ненужной из-за болезни Лайма
Мария Винар

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассказала о трудностях с работой во время борьбы с тяжелой болезнью Лайма. Интервью с ней публикует итальянская версия журнала Vogue.

29-летняя манекенщица призналась, что чувствовала себя расходным материалом из-за невозможности отказаться от предложений о сотрудничестве. «Тот способ работы, который я использовала много лет, был нежизнеспособен. Даже во время ковида я продолжала работать», — объяснила она.

Однако знаменитость стала уделять своему здоровью больше внимания. По ее словам, расстановка приоритетов дала ей возможность больше времени проводить на ферме и работать в свое удовольствие. «Раньше я была эмоциональна, потому что чувствовала себя ненужной. То, насколько я хороша, не зависит от того, на какие проекты я соглашаюсь. Долгое время я думала, что вообще не имею права отказываться от работы. Теперь я могу сказать нет», — заявила собеседница издания и уточнила, что на год отказалась от работы из-за лечения.

Белла Хадид попала в больницу 18 сентября 2025 года из-за тяжелого обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид, выложила фото дочери из больничной палаты, однако фанаты заподозрили ложь о диагнозе Беллы, заметив на фото оборудование для гемодиализа.

